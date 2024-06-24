Лучшие палисадники выберут в Мытищах в рамках городского конкурса

Фото: Пресс - служба Мытищи

В Мытищах выберут лучшие палисадники, созданные жителями многоквартирных домов. Ежегодный конкурс проводит Общественная палата округа.

Побороться за победу можно в трех номинациях: «Лучший цветник», «В гостях у сказки» и «Волшебный сад». Комиссия рассмотрит заявки до 31 августа. Жюри приедет на территорию каждого палисадника и оценит работу по ряду критериев. В том числе баллы можно получить за креативный подход.

Пресс-служба администрации Мытищ
Фото: Пресс-служба администрации Мытищ
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Пресс-служба администрации Мытищ
Фото: Пресс-служба администрации Мытищ
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Пресс-служба администрации Мытищ
Фото: Пресс-служба администрации Мытищ
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Пресс-служба администрации Мытищ
Фото: Пресс-служба администрации Мытищ
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Заявки нужно отправлять на электронную почту mytishchi_palette@mail.ru.

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