Лучшие народные дружины 2024 года определили в Подмосковье
Итоги работы народных дружин подвели в Подмосковье. Лучшие коллективы наградили в Доме правительства Московской области.
С мая по ноябрь дружинники зарегистрировали 795 административных нарушений и преступлений. Каждый отработал в среднем 196 часов на дежурствах.
По итогам года в регионе определили три лучших дружины, продемонстрировавших высокую результативность в поддержании общественного порядка.
Народная дружина Котельников активно содействует правоохранительным органам в городском округе. Активисты добились заметных успехов в выявлении правонарушений, включая нарушения миграционного законодательства.
Народная дружина «РОКОН» значительно повысила безопасность в Раменском округе. Жители деревни Софьино выразили благодарность за патрулирования территории, что способствовало снижению напряженности.
Народная дружина городского округа Щелково часто помогала правоохранителям во время совместных рейдов. В поселке Чкаловском проводились ключевые проверки. Деятельность этой дружины чаще всего освещалась в СМИ.
Представителей этих трех дружин наградили за хорошую работу.
«Народные дружинники — это настоящая опора в обеспечении порядка и безопасности. Их вклад сложно переоценить. Каждый ежедневно доказывает свою готовность помогать людям и работать на благо общества. Мы гордимся, что в Подмосковье есть такие активные и неравнодушные люди», — отметил руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Кирилл Карасев.