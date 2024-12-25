Лучшие народные дружины 2024 года определили в Подмосковье

Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области

Итоги работы народных дружин подвели в Подмосковье. Лучшие коллективы наградили в Доме правительства Московской области.

С мая по ноябрь дружинники зарегистрировали 795 административных нарушений и преступлений. Каждый отработал в среднем 196 часов на дежурствах.

По итогам года в регионе определили три лучших дружины, продемонстрировавших высокую результативность в поддержании общественного порядка.

Народная дружина Котельников активно содействует правоохранительным органам в городском округе. Активисты добились заметных успехов в выявлении правонарушений, включая нарушения миграционного законодательства.

Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
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Народная дружина «РОКОН» значительно повысила безопасность в Раменском округе. Жители деревни Софьино выразили благодарность за патрулирования территории, что способствовало снижению напряженности.

Народная дружина городского округа Щелково часто помогала правоохранителям во время совместных рейдов. В поселке Чкаловском проводились ключевые проверки. Деятельность этой дружины чаще всего освещалась в СМИ.

Представителей этих трех дружин наградили за хорошую работу.

«Народные дружинники — это настоящая опора в обеспечении порядка и безопасности. Их вклад сложно переоценить. Каждый ежедневно доказывает свою готовность помогать людям и работать на благо общества. Мы гордимся, что в Подмосковье есть такие активные и неравнодушные люди», — отметил руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Кирилл Карасев.

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