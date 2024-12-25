Лучшие народные дружины 2024 года определили в Подмосковье

Итоги работы народных дружин подвели в Подмосковье. Лучшие коллективы наградили в Доме правительства Московской области.

С мая по ноябрь дружинники зарегистрировали 795 административных нарушений и преступлений. Каждый отработал в среднем 196 часов на дежурствах.

По итогам года в регионе определили три лучших дружины, продемонстрировавших высокую результативность в поддержании общественного порядка.

Народная дружина Котельников активно содействует правоохранительным органам в городском округе. Активисты добились заметных успехов в выявлении правонарушений, включая нарушения миграционного законодательства.