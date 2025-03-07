Лучшие команды Истры в Единой школьной лиге определят в апреле

В апреле 2025 года пройдут решающие соревнования, в рамках которых определятся финалисты регионального этапа Единой школьной лиги. Соревнования пройдут в девяти городских округах с 7 по 13 апреля, в том числе и в муниципальном округе Истра.

Школьная лига стартовала в конце октября. Этот турнир впервые проводят в Подмосковье, ребята боролись друг с другом в четырех видах спорта: баскетбол 3×3, волейбол, шахматы и мини-футбол. Более 400 ребят из 12 образовательных учреждений округа также приняли участие. Чемпиона турнира определят в финале, именно он станет обладателем первого Кубка Школьной лиги.

Проект Единая школьная лига появился благодаря инициативе губернатором Андрея Воробьева. Он направлен на популяризацию спорта и позволяет ребятам развивать командный дух, а также добиваться высоких результатов.