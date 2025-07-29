Лучшие юнармейцы из Можайского округа посетили Санкт-Петербург

Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа
Фото: Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа

Восемь самых активных юнармейцев из Можайска получили заслуженную награду — поездку в один из символов морской славы город Санкт-Петербург. Эти ребята — настоящие лидеры движения «Юнармия» в Московской области.

Их выбрали за отличные результаты службы, преданность делу, активное участие в региональных мероприятиях, успешное выступление на военно-патриотических играх и участие в международных сборах в Казахстане.

Сейчас наши герои только начинают своё увлекательное путешествие. Они знакомятся с историческими памятниками, связанными с морской историей страны, посещают уникальные музеи и выставки.

Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа
Фото: Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа

«Санкт-Петербург — потрясающий город, и каждый день здесь как погружение в живую историю. Мы с ребятами буквально ходим по местам морской славы России. Особенно впечатлили экскурсии, связанные с флотом — столько героических страниц открыли для себя. Горжусь, что наша отличная служба и участие в сборах подарили нам такой шанс», — делится юнармеец Степан Пицык.

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