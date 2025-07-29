Лучшие юнармейцы из Можайского округа посетили Санкт-Петербург

Восемь самых активных юнармейцев из Можайска получили заслуженную награду — поездку в один из символов морской славы город Санкт-Петербург. Эти ребята — настоящие лидеры движения «Юнармия» в Московской области.
Их выбрали за отличные результаты службы, преданность делу, активное участие в региональных мероприятиях, успешное выступление на военно-патриотических играх и участие в международных сборах в Казахстане.
Сейчас наши герои только начинают своё увлекательное путешествие. Они знакомятся с историческими памятниками, связанными с морской историей страны, посещают уникальные музеи и выставки.
«Санкт-Петербург — потрясающий город, и каждый день здесь как погружение в живую историю. Мы с ребятами буквально ходим по местам морской славы России. Особенно впечатлили экскурсии, связанные с флотом — столько героических страниц открыли для себя. Горжусь, что наша отличная служба и участие в сборах подарили нам такой шанс», — делится юнармеец Степан Пицык.
Красноярская чиновница предложила уйти на СВО недовольным отключениями интернета
Глава администрации пострадала при атаке ВСУ в белгородском селе
Спортивно-тренировочные игры компании «Мособлэнерго» прошли в Домодедове
Спартакиада загородных лагерей прошла в Подольске
Минздрав заявил об отсутствии пострадавших при обрушении здания в Екатеринбурге
Ветераны из Домодедова стали призерами фестиваля «Кубок Мужества» в Серпухове
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте