Лучшие юнармейцы из Можайского округа посетили Санкт-Петербург

Восемь самых активных юнармейцев из Можайска получили заслуженную награду — поездку в один из символов морской славы город Санкт-Петербург. Эти ребята — настоящие лидеры движения «Юнармия» в Московской области.

Их выбрали за отличные результаты службы, преданность делу, активное участие в региональных мероприятиях, успешное выступление на военно-патриотических играх и участие в международных сборах в Казахстане.

Сейчас наши герои только начинают своё увлекательное путешествие. Они знакомятся с историческими памятниками, связанными с морской историей страны, посещают уникальные музеи и выставки.