Лучшие инициативы родительских сообществ определили в Подмосковье

Итоги конкурса инициатив от родительских сообществ подвели в Подмосковье на втором заседании Всероссийского родительского комитета. Мероприятие организовано Министерством просвещения России.

В рамках конкурса родители смогли предложить различные идеи в области гражданского, патриотического, духовно-нравственного, физического, трудового, экологического и эстетического воспитания, а также научного познания. Призовой фонд варьировался от 500 тысяч до двух миллионов рублей. В Московской области участники подали более 100 заявок.

Шесть победителей из Подмосковья получили гранты на реализацию своих проектов. Четверо из них стали обладателями миллиона рублей: проект «Праздник с Капитошкой» от лицея из Павловского Посада и «Семейный театральный фестиваль „Живая История“ — театральный мост между поколениями» от гимназии № 5, имени Героя Советского Союза А. И. Алексеева из Сергиева Посада, а также проекты «Туризм — школа жизни» из Волоколамской школы № 3 и «Школьный музей: Девять 100-летий спустя» от Волоколамской школы № 2.

Два других проекта выиграли по 500 тысяч рублей: «Битва хоров: 80 лет Великой Победе!» от гимназии № 8 из Коломны и «Сохраняя традиции» от Андреевской школы городского округа Солнечногорск.

Тематика представленных проектов направлена на воспитание таких ценностей, как честность, доброта, милосердие, уважение к старшим, а также формирование навыков безопасного поведения.

В состав Всероссийского родительского комитета вошло 60 человек, среди которых представители Министерства образования Московской области, подведомственных организаций, функции которых охватывают «Движение первых», Российское общество «Знание», а также активные родители.

Организаторы конкурса выразили благодарность всем участникам за их активность и стремление внести значимый вклад в образование и воспитание молодежи.