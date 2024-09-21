Лучшие экопроекты представили на ярмарке в Мытищах 21 сентября

Ярмарка экологических проектов прошла в Мытищах 21 сентября. Гости узнали, как превратить отходы в мебель, разработать мобильное приложение и открыть передвижной зеленый музей.

«Год от года проекты, представленные на ярмарке, становятся все более интересными. Число участников неуклонно растет. Это значит, что наша инициатива востребована, полезна и имеет большой потенциал для развития». — подчеркнул и. о. министра экологии и природопользования Московской области Павел Бида.

Победителями стали: Виктория Петрова за проект исследования качества родниковой воды, Ангелина Шелковичева за методику анализа рекреационной нагрузки на почву, Роман Морозов за проект «Место перемен». А самые юные участники Василиса Парцевская и Варвара Гвоздь получили первое место за обоснование снижения углекислого газа с помощью рулонных газонов в номинации «Будущее экологии».

Приз зрительских симпатий получил проект эколога Вячеслава Маркова «Магия экологии».

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