Лучшие дворцы культуры для регистрации браков определили в Подмосковье

Регистрация брака в подмосковных дворцах культуры может быть особенно красивым и престижным событием. Там жители и гости региона заключили 60 браков.

Представители Министерства социального развития Московской области подчеркивают, что подать заявку можно на специальном портале. Там можно забронировать удобное время и дату.

«Среди топовых площадок по данному направлению можно выделить Дворец культуры имени Калинина в Королеве, „Дубровицы“ в Подольске и Центральный дворец культуры в Щелково», — добавили представители ведомства.

Многие из дворцов активно обновляются и реконструируются, а их интерьеры напоминают настоящие дворцы.

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