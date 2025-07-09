Лучшие детские сады 2025 года определили в Подмосковье

В Московской области подвели итоги конкурса «Лучший детский сад — 2025», целью которого стало выявление и распространение лучших практик работы дошкольных отделений образовательных учреждений. В конкурсе участвовали 35 детских садов из разных городов. Об этом сообщили в Минобразования региона.

Все участники представили свои материалы, которые прошли экспертную оценку по установленным критериям. По итогам отбора составили рейтинг десяти лучших организаций, реализующих программы дошкольного образования.

Победителем стало дошкольное отделение «Котенок» школы № 31 из Химок. В число лауреатов вошли детский сад № 97 образовательного центра «ФЛАГМАН» из Одинцова, дошкольное отделение № 3 школы № 2 имени Героя России Крестьянинова из Балашихи, а также дошкольное отделение школы № 1 в Королеве.

Почетные грамоты победителям и лауреатам вручат на августовской педагогической конференции. В ведомстве отметили, что конкурс показал высокий уровень дошкольного образования в регионе и готовность образовательных учреждений делиться успешным опытом.