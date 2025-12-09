Лучшего учителя определят в Зарайске

В Зарайске дан старт масштабному профессиональному соревнованию — муниципальному этапу конкурса «Педагог года — 2026». Он призван выявить и отметить наиболее талантливых и инициативных учителей.

В этом году за звание лучшего учителя Зарайска борются четыре представителя из общеобразовательных школ округа. Уже позади два испытания, продемонстрировавших профессионализм участников. Сначала педагоги представили свои лучшие наработки в формате мастер-классов, где они делились накопленным опытом, авторскими методиками и педагогическими секретами. Затем конкурсанты провели открытые уроки.

«Оценивалась не только глубина знаний, но и способность увлечь детей, найти индивидуальный подход к каждому ученику, создать атмосферу активного познания и критического мышления. Кульминация конкурса намечена на 13 декабря. В этот день в стенах лицея № 5 соберутся финалисты, чтобы пройти последнее испытание», — отметили организаторы.

Этот заключительный этап станет решающим в определении победителя, который получит почетное право представлять Зарайск на областном уровне конкурса.