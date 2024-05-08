Лучшего учителя начальных классов выбрали в Воскресенске | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 15:24 Лучшего учителя начальных классов выбрали в Воскресенске Медиасток.рф

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В Воскресенске подвели итоги муниципального этапа конкурса «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов». Всего в конкурсе приняли участие 12 педагогов из семи общеобразовательных организаций.

На основе учебного материала участники создали видеоролики, в которых рассказали о своих достижениях и продемонстрировали свои знания. В процессе отбора претендентов на должность учитывались не только результаты обучения в школе и достижения учеников в олимпиадах и конкурсах, но и профессиональное саморазвитие учителя, его успешная реализация федеральных государственных образовательных стандартов.

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Победителями муниципального этапа конкурса в номинации «Лучший учитель начальных классов» стала Анастасия Великанова, а в номинации «Лучший учитель географии» — Юлия Харитонова. Оба педагога трудятся в Москворецкой гимназии. Теперь победители примут участие в региональном этапе конкурса.

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