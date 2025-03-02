Лучшего студента выбрали в Щелковском колледже
Традиционный конкурс «Мистер Колледж» прошел в Щелкове. Каждое структурное подразделение выдвинуло своего представителя.
Свои таланты представили восемь юношей. Они выполнили разнообразные задания, продемонстрировали находчивость и творческий подход, представили видеовизитки и приняли участие в конкурсе «Импровизация». Каждый выход на сцену стал отражением индивидуальности.
«Такое мероприятие проводится, чтобы ребята могли проявить себя в самых человеческих и простых качествах, воодушевить друг друга на подвиги. Кто-то учился петь, кто-то — танцевать. Они действительно не только показывали, что умеют, но и учились новому, чтобы выйти на эту сцену», — сказала директор Щелковского колледжа Флора Бубич.
Итоги подводили по сумме набранных баллов. Титул «Мистер Колледж» завоевал Никита Кравченко, представляющий головное подразделение Щелковского учреждения.
«Не ожидал победы. Очень растрогался, если честно. Спасибо педагогам и организаторам за большую работу», — поделился впечатлениями Никита Кравченко.
Каждый конкурсант стал победителем в одной из номинаций. Все юноши получили подарки от спонсоров и организаторов, дипломы и наградные ленты.