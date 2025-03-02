Лучшего студента выбрали в Щелковском колледже

Свои таланты представили восемь юношей. Они выполнили разнообразные задания, продемонстрировали находчивость и творческий подход, представили видеовизитки и приняли участие в конкурсе «Импровизация». Каждый выход на сцену стал отражением индивидуальности.

«Такое мероприятие проводится, чтобы ребята могли проявить себя в самых человеческих и простых качествах, воодушевить друг друга на подвиги. Кто-то учился петь, кто-то — танцевать. Они действительно не только показывали, что умеют, но и учились новому, чтобы выйти на эту сцену», — сказала директор Щелковского колледжа Флора Бубич.