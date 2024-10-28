Лучшего студента 2024 года выбрали на конкурсе в Подмосковье

Мероприятие проходило на базе филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Участникам нужно было показать свои знания, навыки и креативность в пяти испытаниях. Студенты должны были представить себя и свое учебное заведения, подготовить проект, а также сразиться в интеллектуальном конкурсе. Отдельное состязание проводилось и между болельщиками, которые активно поддерживали своих кандидатов.

В конкурсе участвовала и сотрудник филиала культурно-досугового комплекса «Красногорье» дома культуры «Луч» Варвара Темникова. Студентка презентовала проект на тему организации патриотического фестиваля для молодежи «Служение Отечеству». Варвара Темникова также успешно справилась с другими заданиями и заняла высокое третье место.

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