Лучшего садовода выберут в Луховицком агротехникуме

В стенах Луховицкого аграрно-промышленного техникума проходит работа по поиску самых талантливых и подготовленных студентов. В современной Лаборатории промышленного садоводства проходит ключевой отборочный этап, призванный выявить лучших для участия в региональном чемпионате «Профессионалы».

Учебное заведение нацелено на победу в компетенции «Промышленное садоводство», демонстрируя свою приверженность подготовке высококвалифицированных кадров для агропромышленного комплекса региона. На специально оборудованной площадке свои навыки и знания демонстрируют двенадцать участников.

«Это студенты с первого по третий курсы, которые осваивают важнейшие для отрасли специальности — „Агрономия“ и „Садово-парковое и ландшафтное строительство“. Для многих из них это первый серьезный шаг на пути к профессиональному признанию», — отметили в учебном заведении.

В ходе отборочных соревнований конкурсанты выполняют ряд практических заданий, максимально приближенных к реалиям современного промышленного садоводства. Среди них — точное определение кислотности и щелочности почвы. Кроме того, студенты демонстрируют умение анализировать уровень концентрации различных химических веществ. Для победителей отборочного тура это лишь начало большого пути. Именно им выпадет честь представлять Луховицкий аграрно-промышленный техникум и весь округ на региональном этапе чемпионата «Профессионалы».