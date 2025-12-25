Лучшего педагога года определили в Лобне

Муниципальный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель года» завершился в городском округе. Финалистов и победителей на торжественной церемонии подведения итогов поздравила глава Лобни Анна Кротова.

За победу боролись 13 талантливых педагогов. Каждый конкурсант представил творческую визитную карточку, поделился опытом на методической мастерской, провел открытый урок и классный час. Все учителя успешно справились с профессиональными испытаниями, продемонстрировав не только высокий уровень подготовки и инновационные методики, но и искреннюю любовь к своему делу и детям.

По итогам всех этапов победу одержала учитель начальных классов школы № 9 Ирина Ромазанова. Призерами конкурса стали Александра Харламова и Наталья Коршунова из школы № 9, а также Ольга Вьюгина из школы № 7.

«Ученики наших школ — гордость всего округа! Их блестящие результаты на экзаменах и победы в олимпиадах — это прямое отражение труда преданных и талантливых наставников», — отметила Анна Кротова.

Теперь Ирина Ромазанова будет представлять Лобню на региональном этапе конкурса.