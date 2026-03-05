Лучшего педагога допобразования выберут в Коломне и Озерах

В Коломне стартовал муниципальной этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». В этом году за победу будут бороться 16 педагогов.

Участникам предстоит пройти два этапа: теоретический и практический. Первым испытанием стало публичное представление собственной педагогической концепции. Конкурсанты продемонстрировали жюри свои подходы и методы воспитания подрастающего поколения. На втором этапе специалисты прошли тестирование на знание нормативных документов и правовых основ реализации дополнительных образовательных программ.

В управлении образования администрации округа отметили, что жюри сформировано из опытных наставников и методистов, а также победителей и призеров предыдущего регионального этапа конкурса. Их задача — объективно оценить представленные материалы и выбрать лучших кандидатов для участия в региональном туре.

Конкурс «Сердце отдаю детям» проходит уже не первый год. Он способствует повышению качества дополнительного образования детей и подростков Подмосковья.