Лучшего начальника караула и пожарного определили в Подмосковье

В Подольском учебном центре ФПС МЧС России с 29 по 31 июля прошел финал смотра-конкурса профессионального мастерства в номинациях «Лучший пожарный» и «Лучший начальник караула». Об этом рассказали в пресс-службе «Мособлпожспаса».

В состязаниях за первенство приняли участие 20 представителей МЧС и 10 работников «Мособлпожспаса», которые прошли отборочные этапы.

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Прокопюк рассказал, что соревнования для пожарных и спасателей проводят ежегодно. Они помогают оценить работу сотрудников, повысить квалификацию и профессионализм.

Смотр-конкурс проходит в три этапа: теория, физподготовка и спецполоса.

Сначала участники идут на тестирование: пожарные отвечают на 20 вопросов, начальники караулов — на 30. На нем проверяется знание нормативно-правовой базы, организации аварийно-спасательных работ и их подготовки, а также по дисциплинам боевой подготовки караулов.

После конкурсанты сдают нормативы по подтягиваниям на перекладине и челночному бегу, а также бегут кросс на километр и преодолевают 100-метровую полосу препятствий.

Далее — спецполоса. На ней задачи разнообразные: толкать грузы, выполнять кантование покрышки, вскрывать дверь, стрелять, эвакуировать условного пострадавшего и многое другое.

«Начальники караулов преодолевали специальную полосу с одновременным решением оперативно-тактических задач, как и положено руководителям тушения пожара», — подчеркнул Сергей Прокопюк.

За ошибки судьи начисляли штрафные баллы, которые влияли на окончательный результат.

По итогу в номинации «Лучший пожарный» первое место занял представитель теруправления № 14 Алихан Карданов, второе — Рабиджон Файзуллоев из подразделения № 6, а третье — Алексей Денисов из части № 9.

Лучшим начальником караула стал сотрудник теруправления № 11 Александр Бобылев, за ним по рейтингу расположился Алексей Савельев из части № 2. Завершил тройку лидеров начальник караула № 6 Алексей Сеуткин.