Лучшего инспектора дорожно-патрульной службы выбрали в Балашихе

25 марта в Балашихе состоялся отборочный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Мероприятие прошло на базе подразделения Госавтоинспекции межмуниципального управления МВД России и собрало восемь инспекторов ДПС, представляющих различные подразделения округа.

Конкурс направлен на повышение профессионального уровня сотрудников и совершенствование их служебных навыков.

«Участники соревнуются по ключевым направлениям подготовки, которые необходимы в повседневной службе. По итогам конкурса будет определен победитель, который представит Балашиху на областном этапе соревнований», — рассказал заместитель командира отдельной роты ДПС отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Балашихинское» Алексей Рогачев.

Инспекторы ДПС продемонстрировали свои знания и практические умения в ряде дисциплин, включая правовую, служебную, огневую, медицинскую, технико-криминалистическую и физическую подготовку. Эти навыки крайне важны для обеспечения безопасности дорожного движения и эффективного выполнения служебных обязанностей.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» охватывает специалистов самых востребованных рабочих профессий и был перезагружен в 2025 году по поручению Президента Российской Федерации. Конкурс стал ключевым мероприятием федерального проекта «Человек труда» в рамках национального проекта «Кадры». Он служит платформой для выявления лучших из лучших и обмена опытом среди профессионалов.