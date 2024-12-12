Лучшего игрока наградили за достижения в футзале в Балашихе

Глава Балашихи Сергей Юров наградил Константина Раменова, игрока команды «22-я высота» из школы № 22, за его выдающиеся достижения в футзале Балашихинской школьной лиги. Награждение прошло во время четвертого тура, который состоялся в гимназии № 1 имени А. В. Баландина, где встретились команды группы Б.

В этом сезоне Балашихинская школьная лига собрала более пяти тысяч школьников, представленных в 38 командах. Лига предлагает девять направлений, включая четыре вида спорта: баскетбол три на три, волейбол, футзал и шахматы, а также творческие соревнования в танцах, КВН, «медиа», военно-патриотической игре «Зарница 2.0» и математических боях.

«С удовольствием сегодня поболел за участников направления „Футзал“ и наградил лучшего игрока», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров