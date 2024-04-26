Лучшее время посадки огородных культур назвали в Подмосковье | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 14:44 Лучшее время посадки огородных культур назвали в Подмосковье Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Минсельхозпрод Московской области назвал наилучшее время для посадки огородных культур. В первой декаде мая дачникам рекомендуют сеять редис, морковь, салат, шпинат, петрушку, укроп и горох. Картофель следует высаживать, когда почва прогреется минимум до +8 градусов.

Температура грунта — основной показатель для начала посевного сезона. Например, теплолюбивые растения следует высаживать после весенних заморозков. В конце мая — начале июня, когда тепло полностью установится, можно сеять в грунт томаты, сладкий перец, огурцы, баклажаны и бахчевые культуры.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что акция «День добрых дел» пройдет в регионе 27 апреля. Школьники не будут посещать уроки — им предложат провести уборку на памятниках, высадить деревья, покрасить скамейки и сделать другие добрые дела.

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