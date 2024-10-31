Лучшее школьное лесничество 2024 года определили в Подмосковье

Лучшее школьное лесничество выбрали в Подмосковье по итогам отборочного этапа всероссийского заочного конкурса. Свои работы на соревнования представили 16 филиалов «Мособллеса» комитета лесного хозяйства региона.

Как пояснили в ведомстве, первое место в номинации «Практическая деятельность школьного лесничества» заняло лесничество «Лукоморье» из Клина, на втором месте — «Родничок» из Шатуры, а третье место досталось школьному лесничеству «Берендеи» из Егорьевска.

В номинации «Просветительская деятельность школьного лесничества» победителем стало школьное лесничество «Друзья леса» из Можайского городского округа, второе место у «Первомая» из Зарайска, а третье место заняло лесничество «Лесовичок» из Электростали.

Школьное лесничество «Зеленый дом» из Серпухова победило в номинации «Организация деятельности школьного лесничества».

По словам заместителя председателя комитета лесного хозяйства Подмосковья Дмитрия Новикова, деятельность школьных лесничеств — это спланированная системная работа, которая идет в течение всего года.

«В этих детских объединениях ребята приобретают творческий, профессиональный, социальный опыт, занимаются исследовательской деятельностью, тесно сотрудничая с лесничествами», — подчеркнул Новиков.