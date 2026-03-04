Лучница из Одинцовского округа выиграла золото Чемпионата Европы

Спортсменка из Одинцовского округа Нуриниссо Махмудова второй год подряд завоевала золотую медаль на Чемпионате Европы по стрельбе из лука в Болгарии. В финале она одержала победу над представительницей Италии со счетом 6:4.

Всемирная федерация стрельбы из лука допустила российских спортсменов к участию в турнире в нейтральном статусе. Всего на чемпионат приехали 20 российских лучников, Нуриниссо была единственной в женской взрослой категории.

«В финале я встретилась с представительницей Италии — Робертой Ди Франческо. Борьба держала в напряжении до последних выстрелов. Но я справилась с нервами, выдохнула и одержала победу со счетом 6:4», — поделилась спортсменка.

Нуриниссо тренируется на базе Барвихинской школы. Секция по стрельбе из лука работает здесь с 2005 года, ее основателем был мастер спорта СССР Баир Гынинов. Сегодня его дело продолжает сын — мастер спорта России, серебряный призер первенства Европы Цыден Гынинов.