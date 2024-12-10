Количество ложных звонков в Систему-112 Московской области сократилось на 39,47%. Ежедневно в регионе фиксируют от 100 до 500 таких вызовов, в то время как в 2023 году их было 175,4 тысячи, а в 2024 — свыше 106 тысяч.
Ложные звонки отнимают время и ресурсы, мешая операторам оперативно реагировать на реальные чрезвычайные ситуации. Это может привести к задержке в оказании медицинской помощи, а также к неэффективной работе пожарных и полиции. Высокий объем ложных вызовов создает значительную нагрузку на систему.
Система-112 напоминает: если вы случайно набрали номер 112, не сбрасывайте вызов. Оператор постарается перезвонить. Пожалуйста, сообщите, что звонок был ошибочным, и подходите ответственно к использованию службы спасения.
Ложные вызовы в Систему-112 Подмосковья сократились на 39% за 2 года
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