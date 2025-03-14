Ложковскую школу в Солнечногорске капитально отремонтируют к сентябрю

Корпус «Ложковской школы» в поселке Майдарово капитально отремонтируют к 1 сентября. Та обновят фасад, кровлю, коммуникации, систему видеонаблюдения и многое другое.

На объекте уже завершили демонтаж внутренних конструкций и приступили к общестроительным работам, сообщили в региональном Минстрое. Сейчас там трудятся 18 человек. Они штукатурят стены, проводят коммуникации и обновляют фасад.

«До начала работ помещения школы находились в неудовлетворительном состоянии — все инженерные и сантехнические системы требовали замены, а вентиляция — модернизации», — отметили в ведомстве.

В здании заменят коммуникации, установят систему видеонаблюдения и пожарного оповещения, а также охранную сигнализацию. Там обновят фасад, кровлю и мебель. На территории проведут благоустройство.

Работы проведут по госпрограмме Московской области за счет бюджетных средств