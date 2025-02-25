Ложковскую школу в Солнечногорске капитально отремонтируют к августу

Капитальный ремонт Ложковской школы продолжается в поселке Майдарово под Солнечногорском. Завершить работы планируют к августу.

Больше половины демонтажных работ на объекте уже завершили, рассказали в региональном Минстрое.

Площадь здания превышает 1,6 тысячи квадратных метров. Сейчас на площадке трудятся 15 рабочих. Скоро они приступят к отделке помещений.

В школе заменят коммуникации, усилят видеонаблюдение, противопожарную систему, обновят фасад, кровлю и входную зону на первом этаже.

Работы проводят по госпрограмме за счет бюджетных средств.