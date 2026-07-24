«Лосиный остров» в Подмосковье подтвердил статус лидера по посещаемости

По итогам первого полугодия национальный парк «Лосиный остров» вновь стал лидером по посещаемости среди особо охраняемых природных территорий (ООПТ) России. Об этом сообщили в Росзаповедцентре Минприроды России.

С января по июнь «Лосиный остров» принял более 2,2 миллиона гостей. Только в июне парк посетили свыше 400 тысяч человек. Зимой «Лосиный остров» также возглавил топ, приняв более миллиона туристов и жителей Подмосковья. Эти цифры показывают, что все больше людей выбирают активный и познавательный отдых на природе.

В тройку лидеров по посещаемости в первом полугодии также вошли Кисловодский национальный парк (2 миллиона 74 тысячи человек) и Сочинский национальный парк (1 миллион 757 тысяч туристов). Всего за это время особо охраняемые природные территории федерального значения посетило более 9 миллионов человек.

Кроме того, мониторинг охраняемых объектов животного мира на территории «Лосиного острова» показал, что численность редких видов, в том числе занесенных в Красные книги России и Московской области, стабильна, а в ряде случаев даже возрастает. Например, отмечен рост поголовья краснокнижной серой утки.