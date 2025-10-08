Лосино-Петровскому передали новый экскаватор-погрузчик

В распоряжение городского округа Лосино-Петровский передали многофункциональный экскаватор-погрузчик «ELAZ BL 888». Эту технику можно применять для проведения земляных работ, связанных с инженерными сетями: разработка траншей для прокладки и ремонта коммуникаций, вскрытие и обслуживание колодцев, планировка и перемещение грунта.