Лосино-Петровскому передали новый экскаватор-погрузчик
В распоряжение городского округа Лосино-Петровский передали многофункциональный экскаватор-погрузчик «ELAZ BL 888». Эту технику можно применять для проведения земляных работ, связанных с инженерными сетями: разработка траншей для прокладки и ремонта коммуникаций, вскрытие и обслуживание колодцев, планировка и перемещение грунта.
Использование современного экскаватора-погрузчика поможет повысить оперативность при ликвидации аварийных ситуаций и эффективность обслуживания объектов коммунальной инфраструктуры.
Передачу спецтехники муниципалитету провели в рамках масштабной программы оснащения, которую реализуют Министерство жилищно-коммунального хозяйства и Министерство энергетики Московской области. Эти ведомства несколько последних лет централизованно закупают оборудование и технику для нужд округов.