Лосенка спасли из открытого колодца в Истре

В деревне Карцево под Истрой лосенок-сеголеток провалился в открытый колодец на территории коттеджного поселка «Тихая Заводь». Самостоятельно выбраться из ловушки животное не смогло.

Сигнал о происшествии поступил в региональную службу Мособлкомлеса через оператора системы «112». На место прибыли инспекторы охотничьего надзора Комлесхоза Подмосковья.

Специалисты установили, что лосиха смогла самостоятельно перебраться через ограждение. Ее детеныш, пытаясь найти путь следования за матерью, упал в открытый колодец.

К спасательной операции привлекли представителей охотпользователя. С помощью тяжелой техники лосенка удалось достать из колодца.

После освобождения животное направилось в сторону ближайшего лесного массива, где находилась его мать.