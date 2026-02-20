Лось в окрестностях деревни Крутицы не нуждается в помощи

Жители Московской области в районе деревни Крутицы обнаружили лося. По информации Управления государственного охотничьего надзора Комитета лесного хозяйства Московской области, животное здорово и свободно перемещается по территории.

Специалисты Мособлкомлеса и охотпользователь данной территории наблюдают за лосем. Животному, вероятно, просто понравилось это место. Пищи вокруг достаточно, и морозы ему не страшны.

Управление государственного охотничьего надзора настоятельно рекомендует гражданам не приближаться к лосю.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте