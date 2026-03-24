Локальный ремонт 68 подъездов проведут в Истре в 2026 году

Больше всего работ предстоит в Дедовске — там отремонтируют 39 входных зон. Этим займется бюджетное учреждение «Жилищно-коммунальное управление муниципального округа Истра».

Также пять подъездов обновят в Новопетровском, пять — в Кострово и по одному — в Снегирях и Первомайском.

Еще 17 входов обустроит «Истринская теплосеть». Ремонт пройдет в многоквартирных домах на улицах Ленина, Босова, Юбилейной, 9-й Гвардейской дивизии и Главного Конструктора В. И. Адасько.

В 2025 году в округе по программе «Формирование современной комфортной городской среды» капитально отремонтировали 15 подъездов: специалисты «Истринской теплосети» обновили пять из них, а «Жилищно-коммунальное управление муниципального округа Истра» — еще 10.

Кроме того, управляющие компании провели текущий ремонт более, чем в 180 подъездах: работы прошли в Истре, Снегирях, Рождествено и других населенных пунктах округа.