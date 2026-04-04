Логопед из Химок вошла в команду всероссийского конкурса для мам

Победительница прошлогоднего состязания «Красивая мама» Ирина Канесева в этом году станет директором регионального этапа конкурса по Московской области. Женщина работает логопедом в детском саду «Аистенок» при школе «Флагман».

«Красивая мама — 2026» — это конкурс красоты и материнства, финал которого состоится 17 мая в шале «Березка» в Подмосковье.

Организатор проекта Анастасия Роза приглашает мам из округа принять участие. Их ждут занятия с психологом, мастер-классы по дефиле и уроки позирования перед камерой. В день финала каждая выйдет на сцену трижды, а самым трогательным моментом станет совместный выход с ребенком.

Финалистки получат корону ручной работы и именную ленту, а их истории опубликуют в глянцевом журнале Mom’s History. Всем участницам предоставят вечерние платья, сделают профессиональный макияж и укладку, проведут фото- и видеосъемку.

Тренировки стартуют 11 мая, количество мест ограничено. Узнать подробности и условия участия можно на странице мероприятия в социальной сети.