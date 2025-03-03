Логистическим компаниям Подмосковья напомнили о господдержке на экспорт

Начался прием заявок на господдержку логистических компаний, которые дают скидки на перевозку товаров в Латинскую Америку и Африку. Государство компенсирует часть этих затрат, сообщили в Мининвесте региона.

Программу утвердил Минпромторг, а реализует ее Российский экспортный центр. Подать заявку можно через Государственную информационную систему промышленности до 18:00 24 марта.

«Латинская Америка и Африка — перспективные, быстрорастущие рынки, на которые ориентируется все больше экспортеров. В этой связи перестройка логистики и раскатка новых маршрутов — это приоритетные задачи государства, и мера поддержки, которая пилотируется в этом году, позволит реализовать экспортный потенциал российской продукции на внешних рынках», — отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.

На поддержку могут рассчитывать российские компании, занимающиеся морскими перевозками в контейнерах. Речь идет о маршрутах из портов Балтийского моря и Азово-Черноморского бассейна в Никарагуа, Сенегал, Венесуэлу, Бразилию, Кубу, ЮАР и Танзанию.

«Новая мера направлена на предоставление экспортерам дешевого и регулярного логистического сервиса. Это касается маршрутов в приоритетные дружественные страны, где поставка продукции с учетом их удаленности была экономически необоснованна», — добавил статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли России Роман Чекушов.

Программа входит в федеральный проект «Создание зарубежной инфраструктуры», который реализуют в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».