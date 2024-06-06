Логистический центр «Магнит» создаст 1700 рабочих мест в Подмосковье по соглашению на ПМЭФ

Более 100 магазинов «Магнит» откроют в Подмосковье в этом году. Соответствующее соглашение подписали глава региона Андрей Воробьев и управляющий директор розничной сети Анна Мелешина на полях ПМЭФ.

По словам Воробьева, порядка 30% валового регионального продукта составляет торговля. Благодаря значительному объему потребительского рынка, развитой системе логистики и мерам поддержки крупные торговые сети могут успешно расти и развиваться в Подмосковье.

«Для нас это дополнительные рабочие места и поступления в бюджет. „Магнит“ давно присутствует в Подмосковье. Теперь появится еще 100 новых торговых точек — соглашение об этом сегодня подписали с руководством компании. Его реализация даст 550 новых рабочих мест. Плюс в планах предприятия — строительство крупного распределительного центра, а это еще 1700 вакансий для наших жителей», — рассказал губернатор Подмосковья.

Инвестиции в проект составят 10 миллиардов рублей. Распределительный центр площадью 86 тысяч квадратных метров построят в Подольске и введут в эксплуатацию уже в конце этого года.

Директор торговой сети «Магнит» Анна Мелешина поблагодарила губернатора и правительство Московской области за поддержку этого важного и нужного людям проекта, ведь новый распределительной центр будет снабжать товарами более 400 гипермаркетов и более семи тысяч магазинов «Магнит Косметик» по всей стране, включая московский регион.

«Современный логистический комплекс с высоким уровнем автоматизации, кастомизации под конкретные форматы позволит заложить прочную основу для дальнейшего развития нашей сети, создать 1700 новых рабочих мест в Подмосковье, повысить скорость доставки, расширить сотрудничество с местными производителями. Покупатели увидят на полках „Магнита“ еще больше свежей локальной продукции и непродовольственных товаров», — пояснила Мелешина.

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