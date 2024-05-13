Логистический склад построят в Ленинском городском округе в июле | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 18:29 Логистический склад построят в Ленинском городском округе в июле Пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Читать 360 в

Инспекторы Главного управления строительного надзора Подмосковья проверили, как идет строительство складского комплекса в деревне Андреевское Ленинского городского округа. На сегодняшний день готовность объекта составляет 35%.

Как рассказали в ведомстве, компания «К-ГРУПП» строит логистический парк «Восточный порт» площадью более 40 тысяч квадратных метров. На территории склада разместятся административный блок с гардеробами, офисы для приемки и отгрузки, зоны контроля качества, а также газовая котельная, трансформаторная подстанция и отделение для холодильного оборудования.

Реклама

Завершить строительство планируется уже в июле этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».