Логистический склад построят в Ленинском городском округе в июле | 360°

13 мая 2024, 18:29
Логистический склад построят в Ленинском городском округе в июле
Инспекторы Главного управления строительного надзора Подмосковья проверили, как идет строительство складского комплекса в деревне Андреевское Ленинского городского округа. На сегодняшний день готовность объекта составляет 35%.
Как рассказали в ведомстве, компания «К-ГРУПП» строит логистический парк «Восточный порт» площадью более 40 тысяч квадратных метров. На территории склада разместятся административный блок с гардеробами, офисы для приемки и отгрузки, зоны контроля качества, а также газовая котельная, трансформаторная подстанция и отделение для холодильного оборудования.
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Завершить строительство планируется уже в июле этого года.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.
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Строительство
Ленинский округ
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