Логистический комплекс в Солнечногорске создаст 200 новых рабочих мест

В городском округе Солнечногорск идет подготовка к запуску нового оптово-распределительного склада на базе логистического комплекса «Мультиколд». Объем инвестиций в проект составил около 5 миллиардов рублей, а его реализация обеспечит появление более 200 дополнительных рабочих мест.

С объектом ознакомился первый заместитель главы округа Кирилл Типографщик. Заместитель генерального директора компании Нозим Хасанов рассказал о ходе подготовки к открытию нового объекта и перспективах дальнейшего развития комплекса.

«Осмотрел готовящийся к запуску объект — современный складской комплекс емкостью 47 тысяч паллетомест, оборудованный потолками высотой 18 метров (примерно шесть стандартных этажей). Реализация проекта подобного масштаба укрепит статус Московского региона как важного звена транспортной инфраструктуры России», — отметил Кирилл Типографщик.

Компания «Мультиколд» также намерена реализовать масштабный этап развития: к 2027 году запустить крупный транспортно-логистический центр. Планируется, что он сможет обрабатывать до 2,9 миллиона тонн продукции в год и одновременно хранить до 15 тысяч железнодорожных контейнеров. Годовой оборот составит свыше 290 тысяч TEU.