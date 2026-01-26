Логистический комплекс в поселке Деденево достроят в этом году

Новый современный склад металлов построят в рабочем поселке Деденево. Готовность объекта уже достигла 30%. Завершить работы планируют в четвертом квартале этого года.

Застройщиком выступила компания «Калинов Родник». В рамках проекта возведут одноэтажное здание площадью около четырех тысяч квадратных метров с современными системами хранения. Постройку оформят в минималистичном стиле с использованием материалов, обеспечивающих высокую энергоэффективность и долговечность.

Благодаря многофункциональности помещений на складе можно будет размещать продукцию разного размера и веса.

«Это позволит предприятиям региона оптимизировать логистику поставок металлоизделий и сократить расходы на хранение сырья и готовой продукции», — отметили в стройнадзоре.

На территории здания проведут благоустройство и уложат асфальт.