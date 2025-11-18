Логистический комплекс построят в поселке Дрожжино в Ленинском округе

Масштабное строительство стартовало летом текущего года. Глава Ленинского округа Станислав Каторов посетил площадку, где возводится трехэтажный логистический комплекс общей площадью свыше 54 тысяч квадратных метров.

На объекте трудятся около 50 рабочих и пять единиц специализированной техники. Уже завершено 80% вертикальной планировки территории и выполнены работы по устройству основания под сваи и фундамента. Началась закладка фундамента основного здания. В ближайшие месяцы строители приступят к монтажу колонн.

Проект, реализуемый межрегиональной управляющей компанией «Эксперт», предусматривает инвестиции в размере 4 миллиардов рублей и создание более 350 рабочих мест. Станислав Каторов отметил, что это важный шаг в развитии инфраструктуры муниципалитета, который укрепит экономику территории.

Полностью ввести в эксплуатацию логистический комплекс, включающий два специализированных корпуса — сортировочный центр и фулфилмент-центр, а также общежитие для сотрудников, планируют в 2028 году.