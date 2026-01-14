Логистический комплекс построили в индустриальном парке в Истре

В индустриальном парке «Ориентир Запад» в Истре появился новый крупный логистический объект. Речь идет о складском комплексе площадью свыше 155 тысяч квадратных метров.

Группа компаний «Ориентир», которая является одним из лидеров в сегменте индустриальной недвижимости, уже получила разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Процесс строительства здания класса А+ занял всего 15 месяцев. Проект реализовали по схеме built-to-suit, то есть его возвели под конкретного арендатора с учетом всех его требований.

Специалисты Центра содействия строительству при правительстве Подмосковья сопровождали работы на всех ключевых этапах — от согласования градостроительных документов до момента получения финального разрешения от Главгосстройнадзора региона.

Новый фулфилмент-центр находится в деревне Петровское, где пересекаются федеральные трассы М-9 и А-107. Это делает его одной из самых выгодных логистических точек на западе региона.

Комплекс состоит из пяти блоков, которые предназначены для хранения и обработки широкого ассортимента товаров, включая продукты питания. На территории предусмотрели большую парковку почти на 500 мест.

Запуск центра позволит создать почти пять тысяч новых рабочих мест.

Общая площадь индустриального парка «Ориентир Запад» составляет 450 тысяч квадратных метров. Проект развивают с 2020 года при поддержке областного правительства.

Для удобства резидентов там построили отдельную развязку на трассу «Новая Рига». По итогам прошлого года все площади парка оказались заняты, однако у девелопера остается запас для роста: на противоположной стороне располлжен свободный участок для строительства нового склада площадью около 30 тысяч квадратных метров.