Логистический комплекс достроят в Балашихе

В округе идет реализация крупного инвестиционного проекта. Он создаст новые рабочие места и принесет в бюджет миллиарды рублей.

Сеть спортивных магазинов «Спортмастер» продолжает строительство масштабного логистического комплекса в городском округе Балашиха. Компания завершила возведение десятой очереди складского центра и получила разрешение на его ввод в эксплуатацию.

Новый объект — современный распределительный хаб с развитой инфраструктурой. Его выход на проектную мощность запланирован на февраль 2026 года. На этом этапе будет создано более тысячи рабочих мест.

Параллельно продолжается строительство девятой очереди комплекса. В ней разместят роботизированные системы для хранения и обработки грузов. Это высокотехнологичное оборудование должно ускорить процессы сортировки и распределения товаров.

Общая площадь двух зданий комплекса превышает 110 тысяч квадратных метров. Проект важен для социально-экономического развития Балашихи. Инвестиции в размере около семи миллиардов рублей обеспечат дополнительные рабочие места и налоговые поступления в бюджет округа.