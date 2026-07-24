Логистический комплекс для хранения продуктов построят в Домодедове к 2027 году

В Домодедове продолжается возведение крупного складского комплекса для хранения охлажденной и замороженной продукции. Строительная готовность объекта на текущий момент превышает 3%. Полностью завершить работы планируется во втором квартале 2027 года, сообщили в региональном стройнадзоре.

После ввода в эксплуатацию предприятие сможет принимать, обрабатывать и отгружать более 300 тысяч тонн продуктов ежегодно. Общий объем инвестиций в проект составит 2,5 миллиарда рублей, там будет создано 135 рабочих мест.

Общая площадь комплекса превышает 24 тысячи квадратных метров. Склад рассчитан на хранение порядка 36,5 тысячи паллет с продукцией в потребительской упаковке. Для сохранения температурного режима при погрузке и разгрузке предусмотрено 30 специальных термодоков, которые позволяют поддерживать необходимые условия.

Реализацию инвестпроекта сопровождает Центр содействия строительству. Как отметили представители инвестора, помощь специалистов ЦСС позволила оперативно пройти все этапы согласования и ввести в эксплуатацию ранее построенные мощности.