Логистический хаб построят в Ленинском округе в 2025 году

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили строительство складского комплекса в Молоковском поселении Ленинского округа. Инвестиции в проект составят свыше 190 миллионов рублей. Логистический хаб возводит индивидуальный предприниматель при помощи ЦСС.

На данный момент готовность объекта составляет 25%. Подрядчик уже завершил укладку фундамента и монтаж металлических конструкций. Сейчас на объекте идут работы по установке фасадов и кровли, а также прокладке инженерных сетей.

Площадь здания превысит семь тысяч квадратных метров, оно будет одноэтажным с антресолью. Комплекс будет вмещать около 10,3 тысячи европоддонов для товаров народного потребления, за исключением опасных материалов. Ожидается, что проект завершат к концу второго квартала 2025 года.