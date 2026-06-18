Логистическая компания «МГМ Логистик» в Химках стала лидером отрасли

В городском округе Химки на Нагорном шоссе рядом с международным аэропортом Шереметьево расположена логистическая компания «МГМ Логистик». Она ежегодно пропускает через свои мощности более трех тысяч тонн грузов.

Возглавляет предприятие Денис Беляев. Под его руководством компания работает с 2017 года и за это время достигла выручки в 1,6 миллиарда рублей по итогам 2025 года. Чистая прибыль предприятия в прошлом году составила более ста миллионов рублей, что позволяет компании уверенно входить в число лидеров отрасли в Московской области. По данным рейтингов, «МГМ Логистик» занимает двадцать первое место среди полутора тысяч транспортных предприятий региона.

В 2023 году компания сделала серьезный шаг вперед, открыв новый сортировочный центр площадью 6,3 тысячи квадратных метров. Инвестиции в проект составили 500 миллионов рублей. Строительство заняло меньше двух лет. Центр оснащен холодильными камерами для хранения специальных грузов, например, вакцин. Это расширило возможности компании, и теперь она работает не только с автотранспортом, но и с авиационными грузоперевозками по России, СНГ, Европе и миру.

Финансовое состояние предприятия оценивается как выше среднего по отрасли. Бизнес стабилен, налоги платятся в полном объеме. За каждым килограммом груза стоит решение человека, который управляет этим потоком.