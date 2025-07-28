Лобня вошла в «зеленую зону» рейтинга муниципалитетов Подмосковья

На еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководителями муниципалитетов были подведены итоги работы за первое полугодие 2025 года. Городской округ Лобня занял 17-е место в рейтинге эффективности органов местного самоуправления, подтвердив статус одного из динамично развивающихся муниципалитетов региона.

Особое внимание на встрече уделили деятельности МКУ «Управление по работе с территориями», отвечающего за благоустройство общественных пространств Лобни. Специалисты учреждения поддерживают порядок в трех городских парках — Центральном, Киово и «Река времени», общей площадью свыше 480 тысяч квадратных метров.

Здесь ежедневно проводят уборку, чистят дорожки и регулярно косят траву. По поручению губернатора для повышения качества работ были приобретены два новых уличных пылесоса.

Также обсуждалась сфера теплоснабжения. В настоящее время в Лобне завершается замена более 1,6 тысячи метров тепловых сетей в рамках концессионного соглашения с компанией «ТЭК-10». Одновременно ведется модернизация котельных РТС «Красная Поляна» и РТС «Лобня».

«Наш главный приоритет — повышение качества жизни и комфорта жителей муниципалитета. Мы четко понимаем, в каких направлениях необходимо усиление, а где следует поддерживать достигнутые темпы», — отметила глава городского округа Анна Кротова.