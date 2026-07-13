Лобня вошла в тройку лидеров Подмосковья по ликвидации самостроев

По итогам второго квартала 2026 года городской округ Лобня впервые вошел в тройку лидеров Московской области по ликвидации самовольных, недостроенных и аварийных объектов. Системная работа по наведению порядка в сфере строительства и землепользования ведется в муниципалитете на протяжении нескольких лет и принесла значимые результаты.

На начало 2026 года на территории городского округа было выявлено 54 проблемных объекта, включая самострои, недострои и аварийные строения. Из них 41 объект уже ликвидирован либо приведен в соответствие с установленными требованиями законодательства. Достигнутые показатели позволили Лобне войти в число лидеров регионального рейтинга.

Эти и другие актуальные вопросы были рассмотрены в ходе оперативного совещания в администрации городского округа под руководством главы муниципалитета Анны Кротовой. Особое внимание было уделено мерам по устранению последствий сильных ливней, прошедших на территории Подмосковья на прошлой неделе. Глава округа отметила, что коммунальные службы работали в усиленном режиме: для откачки воды задействованы три муниципальных и один привлеченный илосос, а также помпы и насосы для осушения подвальных помещений. Анна Кротова подчеркнула необходимость создания современной ливневой канализации и сообщила, что данный вопрос прорабатывается в плановом порядке.

На совещании также были озвучены планы по благоустройству общественных территорий и капитальному ремонту. В начале августа подрядная организация приступит к благоустройству сквера в микрорайоне Восточный. В рамках региональной программы капитального ремонта в городе выполняется 383 вида работ, продолжается подготовка многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду с оформлением паспортов готовности. Параллельно специалисты проводят ямочный ремонт дорожного покрытия, покос травы, обрезку деревьев и уход за клумбами.