Лобня стала призером серии финальных игр Подмосковья по футболу

Воспитанники Спортивной школы «Академия спорта» из Лобни заняли призовые места в серии финальных игр по футболу среди команд Московской области. В общекомандном зачете они завоевали третье место.

В этом сезоне спортсмены «Академии спорта» заняли третье общекомандное место в серии финальных игр Московской области по футболу.

По итогам состязаний победы среди команд разных возрастов распределились таким образом: спортсмены 2007 года рождения заняли почетное второе место, футболисты 2008 года рождения завоевали третье место, у ребят 2009 года рождения пятое место, спортсменам 2010 и 2011 годов рождения досталось шестое место, десятое место заняли футболисты 2012 года рождения, спортсмены второго состава 2011 и 2012 годов рождения заняли десятое место, ребята 2013 года рождения удостоились седьмого места, у футболистов второго состава 2013 года рождения седьмое место, почетное четвертое досталось спортсменам 2014 года рождения и футболисты второго состава 2014 года рождения завоевали третье место.

Напомним, Спортивная школа «Академия спорта» в Лобне расположена по адресу: улица Чехова, дом № 3А.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».