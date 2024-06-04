Лобня присоединилась к конкурсу «Лучший подъезд Подмосковья»

Михаил Тундавин из Лобни написал картину прямо на стене подъезда. Сделал он это для участия в региональном смотре-конкурсе «Лучший подъезд Подмосковья».

На конкурсе лучших подъездов, который проходит в Московской области, Лобню представит художник Михаил Тундавин. Прямо на стене четвертого подъезда дома 26 по улицы Победы он написал картину. На ней — церковь Спаса Нерукотворного Образа в Киово. Рисунок защищен водоотталкивающим покрытием, а значит, способен выдержать влажную уборку. На другом этаже подъезда художник изобразил на стене небольшой домик в окружении берез и цветов.

Представитель экспертной комиссии, которому предстоит оценить проделанную работу, уже приезжал для сбора информации. Он отметил, что подъезд чистый, в нем установлены современные датчики, а управляющая компания следит за порядком хорошо.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».