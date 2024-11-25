Команда из Лобни стала победителем областного турнира по дзюдо
В Лобне прошел турнир по дзюдо, посвященный памяти погибших при исполнении сотрудников силовых структур. Соревнования собрали 177 спортсменов из пяти регионов.
Во Дворце спорта Лобни состоялся традиционный турнир по дзюдо «Мемориал Вячеслава Сахнова». Это мероприятие проводится уже одиннадцатый год и собирает команды из Москвы, Подмосковья, а также Тулы, Твери и Рязани. В этот раз участие приняли 24 команды.
Лобненские спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки и в упорной борьбе завоевали первое место.
Вячеслав Сахнов, в честь которого проводится турнир, родился и вырос в Лобне. В 2008 году он стал героем, участвуя в операции по предотвращению захвата школы в Дербенте. Его действия помогли спецподразделению справиться с задачей.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».