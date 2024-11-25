Команда из Лобни стала победителем областного турнира по дзюдо

Во Дворце спорта Лобни состоялся традиционный турнир по дзюдо «Мемориал Вячеслава Сахнова». Это мероприятие проводится уже одиннадцатый год и собирает команды из Москвы, Подмосковья, а также Тулы, Твери и Рязани. В этот раз участие приняли 24 команды.

Лобненские спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки и в упорной борьбе завоевали первое место.

Вячеслав Сахнов, в честь которого проводится турнир, родился и вырос в Лобне. В 2008 году он стал героем, участвуя в операции по предотвращению захвата школы в Дербенте. Его действия помогли спецподразделению справиться с задачей.

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