Юные спортсмены из Лобни взяли бронзу на турнире по боевому самбо

В Подмосковье прошел семинар-практикум по физической подготовке для мальчиков девяти — двенадцати лет. Спортсмены из Лобни достойно выступили, заняв призовые места.

На турнире ребята из спортивной школы «Академия спорта» под руководством тренера Кирилла Димитрова завоевали бронзовые медали. Милан Сырбу в весовой категории тридцать четыре килограмма и Михаил Сиверсов в категории сорок шесть килограммов показали отличные результаты, проявив свои таланты.

Лобня активно поддерживает спортивные секции: здесь действуют восемнадцать бюджетных направлений, среди которых популярны футбол, дзюдо, тхэквондо, фехтование и другие виды спорта. Городская инфраструктура для спорта также развивается — сейчас строится новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

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