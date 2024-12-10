Лобненцы стали чемпионами по самбо

В Подмосковье завершился открытый турнир «Путь к вершине», где выступили спортсмены лобненского клуба «Командор». Они показали высокий уровень подготовки и завоевали медали всех достоинств.

Тренер команды Артем Гоман отметил, что упорные тренировки и поддержка спортивного сообщества помогают спортсменам достигать таких результатов.

В городском округе Лобня развитию спорта уделяется большое внимание: здесь работают 18 различных спортивных секций, где тренируются будущие чемпионы, достойно представляя город на крупных турнирах. Молодежь округа активно вовлечена в спорт и городские команды регулярно учувствуют в соревнованиях разного уровна

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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