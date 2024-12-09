Спектакль к 83-й годовщине битвы под Москвой прошел в Лобне

В Лобне прошел Мемориальный поход, посвященный 83-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. В мероприятии участвовали команды городского округа Лобня и Москвы.

Участники соревновались на полосе препятствий, в сборке и разборке автомата Калашникова, а также проверяли знания военных песен и карт. На финише всех ждал горячий чай и вкусная полевая кухня.

После похода зрителей пригласили на спектакль «Я вернусь», который подготовили хореографический ансамбль «Изумруд» и театральная студия. Спектакль, основанный на произведениях Михаила Анчарова и Леонида Крапивникова, увидели более 300 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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