Ватерполисты из Лобни обыграли в товарищеском матче команду из Москвы

Матч по водному поло между местной командой «Звезда» и спортсменами из Москвы состоялся в бассейне оздоровительно-спортивного комплекса в Лобне. Хозяева выиграли у гостей со счетом 21 — 19.

Соревнования посвятили Дню воссоединения с Россией Донецкой и Луганских народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Развитию водных видов спорта в городском округе уделяется повышенное внимание. В Лобне строится новый физкультурно-оздоровительный комплекс. В нем разместится бассейн с большой 25-метровой чашей и шестью дорожками для плавания, современные тренажерные и спортивные залы, медицинский блок и кафе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».